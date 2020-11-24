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19:00 24 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Власти решили, кто первым получит COVID-вакцину

Первыми будут вакцинировать людей из группы риска: старше 60 лет, медиков, учителей и военных.

После получения вакцин от коронавируса первыми их получат медики, военные, учителя и люди старше 60 лет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеобращении, опубликованном во вторник, 24 ноября.

Так, Украина рассчитывает получить более 8 млн доз вакцины COVAX, а остальное закупить.

«Также мы увеличиваем количество ежедневных тестов, в том числе бесплатных тестов через мобильные бригады. Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода, а также усиливаем контроль за соблюдением карантинных мер», – сказал Зеленский.

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Тэги: вакцина, зеленский, covid-19, группа риска

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