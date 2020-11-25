Папа Франциск осудил акции протеста против карантина

Об этом говорится в новой книге «Помечтаем: путь к лучшему будущему», основанной на разговорах, проведенных понтификом с папским биографом Остином Ивери.

«Папа Франциск, никогда не чуждаясь споров, смело вступает в дискуссию о коронавирусе с новой книгой, в которой он критикует тех, кто обвиняет в появлении вируса иностранцев и людей, протестующих против закрытия церквей и отказывающихся носить маски», – отмечает издание.

Глава Католической церкви трактует коронавирус как метафору, говоря, что все люди переживают собственные «ковиды», в смысле вынужденной остановки в своей жизни, проявляющей, «что нужно изменить: наше отсутствие внутренней свободы, идолов, которым мы служили, идеологии, по которым мы пытались жить, отношения, которыми мы пренебрегали».

По его мнению, политики, отказывающиеся вводить карантинные меры ради спасения экономики, руководствуются собственной выгодой.

«Что важнее: заботиться о людях или поддерживать финансовую систему?» – спрашивает понтифик.

Не упоминая президента Трампа по имени, Папа намекает на комментарии президента США по поводу «китайского вируса», умаление серьезности пандемии и противодействия ограничениям на публичные собрания.

«Некоторые СМИ использовали этот кризис, чтобы убедить людей в том, что виноваты иностранцы, коронавирус – это не более, чем небольшой приступ гриппа, все скоро вернется к тому, что было раньше, и ограничения, необходимые для защиты людей, – это несправедливые требования государства», – пишет он. И добавляет: «Есть политики, продающие эти рассказы ради собственной выгоды».

Папа Франциск считает, что участники акций протеста против карантинных ограничений «выдвинули на первый план гневный дух жертвы, но на этот раз среди людей, являющихся жертвами только в собственном воображении: тех, кто утверждает, например, что их заставляют носить маски, и называет это необоснованным навязыванием со стороны государства».

В этих акциях понтифик видит примеры самовлюбленности, «людей, которые живут жалобами, думая только о себе».

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