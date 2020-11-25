НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
03:06 25 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Манчестер Сити» готов предложить Месси пожизненный контракт

Как сообщает The Times, «горожане» предложат аргентинскому форварду контракт на 10 лет. На момент окончания договора Месси будет 43 года.

Секрет такого контракта в том, что он будет включать договоренность о нескольких сезонах в «МанСити» под руководством Хосепа Гвардиолы, а затем спортивную карьеру в одной из восьми франшиз, которыми владеет холдинг City Football Group по всему миру.

После того, как футболист завершит карьеру, он станет послом клуба.

Трансфер может состояться уже в январе 2021 года. Усиливает такую возможность информация, что игроки «Барселоны», включая ее капитана, не согласились на снижение зарплаты, предложенное клубом с целью минимизации финансовых потерь, вызванных пандемией COVID-19.

Прошлым летом Месси пытался досрочно расторгнуть контракт с каталонским клубом. Форварда не устраивала ситуация в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барсе» до конца действующего соглашения, то есть до лета 2021 года.

Источник:
Тэги: футбол, Лионель Месси

Новости по теме

Месси и Роналду впервые не попали в тройку лучших футболистов сезона

УЕФА объявил тройку претендентов на награду лучшему футболисту сезона-2019/20. Победитель будет объявлен 1 октября

Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил рейтинг Forbes.

Месси останется в «Барселоне» еще на один сезон

33-летний нападающий Лионель Месси заявил в интервью порталу Goal.com, что останется в «Барселоне» еще на один сезон.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты