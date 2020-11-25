«Манчестер Сити» готов предложить Месси пожизненный контракт
Как сообщает The Times, «горожане» предложат аргентинскому форварду контракт на 10 лет. На момент окончания договора Месси будет 43 года.
Секрет такого контракта в том, что он будет включать договоренность о нескольких сезонах в «МанСити» под руководством Хосепа Гвардиолы, а затем спортивную карьеру в одной из восьми франшиз, которыми владеет холдинг City Football Group по всему миру.
После того, как футболист завершит карьеру, он станет послом клуба.
Трансфер может состояться уже в январе 2021 года. Усиливает такую возможность информация, что игроки «Барселоны», включая ее капитана, не согласились на снижение зарплаты, предложенное клубом с целью минимизации финансовых потерь, вызванных пандемией COVID-19.
Прошлым летом Месси пытался досрочно расторгнуть контракт с каталонским клубом. Форварда не устраивала ситуация в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барсе» до конца действующего соглашения, то есть до лета 2021 года.
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