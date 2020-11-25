Илон Маск обошел Билла Гейтса в списке самых богатых людей мира

Глава компаний Tesla и SpaceX поднялся на вторую строчку в рейтинге самых богатых людей мира, который составляет агентство Bloomberg.

В настоящее время состояние Маска оценивается примерно в 128 млрд долларов – за последний год оно выросло сразу на 100 млрд долларов.

На первом месте рейтинга по-прежнему находится основатель Amazon Джефф Безос (182 млрд долларов), а на третьей строчке – потерявший одну позицию сооснователь Microsoft Билл Гейтс, состояние которого составляет 128 млрд долларов, как и у Маска, хотя еще недавно Гейтс опережал Маска в этом списке.

Напомним, что Билл Гейтс в течение многих лет возглавлял список богатейших людей мира, пока в 2017 году его не потеснил Джефф Безос. Не исключено, что основатель Microsoft сохранил бы свои позиции, если бы тратил меньше денег на благотворительность: с 2006 года основанный им и его супругой фонд потратил на различные благотворительные инициативы более 27 млрд долларов.

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