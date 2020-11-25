Министр культуры: «Я не похититель Рождества»
Александр Ткаченко объяснил свою инициативу о новогоднем локдауне.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что озвученная инициатива о новогоднем локдауне в Украине является его личной позицией.
В эфире телеканала 1+1 он отметил, что об ужесточении карантина следует предупредить заранее.
«Я не похититель Рождества. Это моя точка зрения, которая возникла из-за дискуссии по поводу карантина выходного дня. В определенной степени ограничения нам нужны, потому что есть высокие цифры заболевания. Очевидно, что также нужно прогнозирование. Креативной индустрии, сфере культуры, малому и среднему бизнеса нужно понимать, когда могут быть дополнительные ограничения», — сказал министр.
«В новогодние и рождественские праздники в Украине традиционно наблюдаются большие скопления людей…
Мне кажется, нужен двух-трех недельный ограничительный период. Я не знаю, в какой форме, но это дало бы бизнесу возможность прогнозировать свои убытки, планы о том, каким образом можно было бы действовать сейчас, перед праздниками, во время праздников, и после праздников», — добавил Ткаченко.
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