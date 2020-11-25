Армения передала Азербайджану второй район

Ранее под контроль Азербайджана перешел Агдамский район, а к 1 декабря должен перейти и Лачинский.

Армия Армении покинула Кельбаджарский район, он перешел под контроль Азербайджана.

Как сообщает Минобороны Армении, чтобы войска могли спокойно передвигаться, в направлении Кельбаджар осуществляли инженерные работы. Также там проводят разминирование и готовят труднопроходимые горные пути для прохождения войск.

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, снято то, как армянские военные, перед тем, как покинуть район, подорвали воинскую часть.

О взятии под контроль Кельбаджарского района также сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Дорогие, соотечественники, сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ», – сказал он в эфире госТВ.

По словам Алиева, Азербайджан намерен восстановить железнодорожное сообщение с Нахичеванской автономной республикой.

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