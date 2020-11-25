Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой
В поздравлении глава КНР выразил надежду, что у Китая и США не будет разногласий и противоречий.
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин в среду, 25 ноября, поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США, сообщает Центральное телевидение Китая.
«Гармоничное и стабильное развитие китайско-американских отношений удовлетворяет интересам народов двух стран и к тому же соответствует ожиданиям всего международного сообщества. Надеюсь, что в дальнейшем у Китая и Соединенных Штатов не будет разногласий и противоречий в двусторонних отношениях», – говорится в поздравительной телеграмме.
В Пекине рассчитывают, что при новой администрации Белый дом будет придерживаться принципов равноправия и взаимного уважения. «Нам нужно сосредоточиться на сотрудничестве, устраняя разногласия», – заявил Си Цзиньпин.
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