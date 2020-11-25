Кабмин вернул «пакет малыша»

Украинское правительство возобновило предоставление «пакетов малыша». Своим решением Кабмин вернул выдачу единовременной натуральной помощи при рождении ребенка.

Кабинет министров Украины принял постановление об обеспечении ребенка при рождении единовременной натуральной помощи «пакет малыша». Ранее выдачу приостановили из-за решения Антимонопольного комитета. Соответствующий документ был принят на заседании правительства в среду, 25 ноября.

Так, согласно постановлению, детям, рожденным с 24 октября 2020 года и до 1 июля 2021 года включительно, должен быть предоставлен в течение 30 дней с момента рождения «пакет малыша».

В случае повреждения или недоукомплектования набора необходимо в течение трех дней с момента получения помощи составить соответствующий акт и обратиться в местные структурные подразделения по вопросам социальной защиты.

А в случае недополучения в течение месяца «пакета малыша» по независящим от получателя причинам предусмотрена выплата денежной компенсации.

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