Сенат Франции принял резолюцию о признании Нагорного Карабаха

Документ носит рекомендательный характер. В частности, резолюция осуждает «военную агрессию Азербайджана, совершенную при поддержке турецких властей».

Французский сенат принял резолюцию, призывающую правительство признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику. За принятие резолюции проголосовали 305 сенаторов, один выступил против.

Документ носит рекомендательный характер. В частности, резолюция осуждает «военную агрессию Азербайджана, совершенную при поддержке турецких властей и иностранных наемников, и призывает к немедленному выводу вооруженных сил республики и их сторонников «с захваченных территорий».

В то же время МИД Франции не поддержал инициативу о признании независимости НКР. По словам госсекретаря при ведомстве Жана-Батиста Лемуана, одностороннее признание Францией Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни жителям Карабаха, ни Европе, ни другим странам – участницам Минской группы ОБСЕ.

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