Что МВФ изменил в бюджете Украины на 2021
Фонд требовал от Кабмина уменьшить дефицит, пересмотреть прогноз и решить вопрос с минималкой. Точных параметров пока нет.
Согласованный с МВФ бюджет на 2021 год внесут повторно в Верховную Раду на этой неделе, а на следующей парламент его рассмотрит, сообщил в четверг, 26 ноября, замглавы финансового комитета ВР Ярослав Железняк в телеграм.
Также он рассказал об изменениях в бюджете после консультаций с МВФ. По его словам, у фонда было три главные претензии по бюджету: уменьшить дефицит, пересмотреть прогноз и решить вопрос с минималкой.
«По имеющейся информации (еще раз, пока от источников) по всем трем есть решение. Дефицит. Теперь Кабмин должен уменьшить до 5,3% от ВВП (то есть на -0,7% от того, что было принято в первом чтении). Для понимания это означает минус более чем 30 млрд грн из расходов. И это если не уменьшается прогноз по ВВП», – пишет Железняк.
«Прогноз по ВВП. Есть информация, что как раз номинальный ВВП заставили снизить с 4506 млрд грн на меньшую сумму. Пока непонятно на сколько. Но в любом случае это еще минус миллиарды из расходов», – написал он.
Кроме того, по согласованию с МВФ повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен перенесли с середины 2021 года на декабрь.
«Пока у меня есть подтверждение этих изменений из трех источников, но все еще может переиграться», – отметил нардеп.
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