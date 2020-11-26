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17:27 26 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Запорожье приступили к испытаниям первого автожира украинского производства

Первый гироплан украинского производства разработали на запорожском предприятии «Мотор Сич».

“Наконец наш долгий путь от разработки и изготовления автожира завершился летными испытаниями!!!”, – опубликовал на своей странице в Facebook один из участников проекта Алексей Чирва.

Ранее видео с автожиром публиковал на своей странице в соцсетях начальник транспортно-прозводственного управления АО “Мотор Сич” Михаил Молчанов.

“Это миниатюрный двухместный летательный аппарат, способный развивать скорость до 190 километров в час. Пока что запускаем только ходовой винт, он отвечает за движение вперёд, скоро начнем испытания в воздухе. Аппарат – удивительный, а главное – не требовательный: места ему много не нужно, подойдет взлетная полоса около 70 метров. Будущее уже здесь – скоро такие автожиры будем использовать вместо автомобилей!” – писал он.

Справка: Автожи́р (от др.-греч. αὐτός «сам» + γῦρος «круг»); также гиропла́н (официальный термин FAA), гироко́птер (термин Bensen Aircraft) — винтокрылый летательный аппарат, использующий для создания подъёмной силы свободновращающийся в режиме авторотации несущий винт.

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Тэги: Мотор Сич, украинский автожир

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