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Главная » Мир » Религия
04:46 27 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Папа Франциск осудил легализацию абортов

Папа Франциск направил послание аргентинскому депутату Виктории Моралес Горлери, которая представляет движение женщин, борющихся за право детей на жизнь.

Эти женщины, которых называют Mujeres de las villas, недавно обратились к папе Франциску с просьбой поддержать их в борьбе против легализации добровольного прерывания беременности в Аргентине.

Вокруг этого законопроекта не прекращаются дебаты: в этой латиноамериканской стране аборты  по-прежнему расцениваются как преступление, а законопроекты о легализации абортов до сих пор отклонялись.

Отвечая на письмо, папа выражает восхищение их деятельностью и призывает продолжать борьбу.

«Страна гордится такими женщинами, – пишет папа. – Проблема аборта не относится преимущественно к религиозной сфере, но это вопрос общечеловеческой этики».

28 ноября в Аргентине ожидаются демонстрации протеста против нового законопроекта об абортах.

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Тэги: Аргентина, аборты, папа римский Франциск

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