Карантин выходного дня не показал эффективности. Нужен локдаун?
Минздрав опасается новогодних праздников.
Пока оснований для введения жесткого карантина нет, но новогодние праздники могут вызвать всплеск заболеваемости, считает министр здравоохранения Максим Степанов.
«С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически ее можно свести к нулю», – заявил он.
«Основной причиной введения жесткого карантина будет эпидситуация и нагрузка на нашу медицинскую систему. Вызывают беспокойство наши новогодние праздники. Так как мы проводим праздники весело и они предусматривают большое количество контактов между людьми на ярмарках, на праздновании, на новогодних елках … Инфекция передается воздушно-капельным путем – то могут быть всплески», – опасается министр.
Он отметил, что сейчас ждут, какой эффект дадут действующие карантинные ограничения. «Я думаю, на следующей неделе мы сможем сказать, достигли мы этого эффекта», – сказал Степанов.
При этом СМИ сообщают, что власти готовятся ввести жесткий локдаун, но еще не определились с датами.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает план введения жесткого локдауна в Украине, однако это лишь запасной вариант на случай, если не сработает карантин выходного дня.
По его словам, правительство готовится ко всем возможным сценариям, в том числе к возможному введению локдауна на зимние праздники — Новый год и Рождество.
Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко подтвердил, что в случае резкого роста заболеваемости COVID-19 в Украине власть может пойти на введение тотального локдауна.
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что локдаун в Украине необходимо ввести на три или четыре недели «как можно быстрее».
Нужно ли вводить локдаун в Украине, станет известно на следующей неделе, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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