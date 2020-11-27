МВФ не выделит Украине чрезвычайную финпомощь

Фонд предлагает Украине работать по уже существующий программе сотрудничества.

МВФ не рассматривает выделение Украине чрезвычайного финансирования. Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко в пятницу, 27 ноября.

«Речь идет о том, обращались ли мы по emergency finаnce. Это финансирование, когда у государства действительно есть проблема. Мы этот вопрос рассматривали в связи с действующей ситуацией. Но я вам скажу ответ наших партнёров из Международного валютного фонда: «Уважаемая Украина, у вас есть программа поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас emergency finаnce». Мы задали вопрос, нам чётко ответили, что нужно работать в рамках программы и выполнять условия», – сказал Марченко.

При этом министр в интервью ВВС News Украина предположил, что договориться с МВФ о транше удастся в этом году, но средства поступят уже в следующем.

«У нас эти средства, конечно, предусмотрены в бюджете. Более того, у нас были предусмотрены два транша от МВФ (по 700 млн долл. каждый – ред.). Мы выполнили все структурные «маяки» для первого просмотра. Конечно, сейчас уже есть другие структурные «маяки», по которым мы еще в процессе исполнения. Я не могу сказать категорически, что средств не будет. Может оказаться так, что это решение каким-то образом будет найдено. Но я не хочу давать какие-то оптимистичные обещания на этот счет. Более вероятным сценарием, я бы сказал, очень высоко вероятным, что нам удастся договориться в текущем году о миссии и эти средства будут уже в следующем году», – добавил Марченко.

Сейчас вопрос не столько в транше, а в месседжах и взаимодействии, утверждает министр.

«Если мы сможем переломить негативный нарратив последних месяцев, это уже будет большой победой, я считаю. Потому что это открывает нам путь к получению макрофинансовой помощи, к восстановлению переговоров со Всемирным банком, и так далее», – резюмировал Марченко.

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