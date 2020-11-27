В Шотландии планируют новый референдум о независимости
Голосование наметили на следующий год. В шотландском правительстве говорят, что ситуация критически изменилась после Brexit.
В Шотландии первый министр Никола Стерджен заявила, что хочет провести повторный референдум о независимости уже в 2021 году. Об этом сообщает The Times в пятницу, 27 ноября.
«Я еще не назначила дату. Я не исключала и не исключаю этого. Шотландия должна иметь возможность выбрать, становиться ли независимой, в первой или второй половине срока полномочий новоизбранного шотландского парламента», – сказала глава Шотландской национальной партии (SNP).
Отмечается, что выборы в парламент Шотландии назначены на май 2021 года и, как ожидается, их выиграют националисты из SNP. Тогда Стерджен будет рассматривать очередную победу на выборах как мандат на проведение второго референдума о независимости.
В правительстве Шотландии считают, что Brexit коренным образом изменил политическую ситуацию, требующую проведения нового референдума о независимости Шотландии. Недовольство британским правительством среди шотландцев также усилила нынешняя эпидемия коронавируса.
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На первом референдуме по этому вопросу в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании.
Количество сторонников независимости Шотландии впервые превысило число противников отделения. Таковы данные опроса, проведенного компанией Yougov для газеты Sunday Times.
Шотландия намеревается осенью 2014 года провести референдум о независимости от Великобритании. Он будет приурочен к 700-летию битвы при Бэннокберне, в которой шотландцы одержали победу.