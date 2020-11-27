В Шотландии планируют новый референдум о независимости

Голосование наметили на следующий год. В шотландском правительстве говорят, что ситуация критически изменилась после Brexit.

В Шотландии первый министр Никола Стерджен заявила, что хочет провести повторный референдум о независимости уже в 2021 году. Об этом сообщает The Times в пятницу, 27 ноября.

«Я еще не назначила дату. Я не исключала и не исключаю этого. Шотландия должна иметь возможность выбрать, становиться ли независимой, в первой или второй половине срока полномочий новоизбранного шотландского парламента», – сказала глава Шотландской национальной партии (SNP).

Отмечается, что выборы в парламент Шотландии назначены на май 2021 года и, как ожидается, их выиграют националисты из SNP. Тогда Стерджен будет рассматривать очередную победу на выборах как мандат на проведение второго референдума о независимости.

В правительстве Шотландии считают, что Brexit коренным образом изменил политическую ситуацию, требующую проведения нового референдума о независимости Шотландии. Недовольство британским правительством среди шотландцев также усилила нынешняя эпидемия коронавируса.

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