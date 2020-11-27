Россия начала призыв в свою армию жителей оккупированного Донбасса

Жители ОРДЛО с российскими паспортами получать российскую пенсию права не имеют, но служить в армии соседнего государства теперь обязаны.

Российская Федерация начала призывать жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), получивших российские паспорта, в свою армию. Сейчас на оккупированных территориях потенциал выдачи паспортов РФ наращивается, заявил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, пишет РБК-Украина.

«И уже, как мне докладывают правозащитники, есть граждане, которые получили российские паспорта, и их уже призывают в Вооруженные силы Российской Федерации», – отметил Лисянский.

Он добавил, что Россия активно выдает паспорта жителям ОРДЛО с 2019 года.

При этом, по словам Лисянского, наличие паспорта соседнего государства не дает его обладателю социальных гарантий, например, российской пенсии. Но в российской армии мужчины, проживающие в ОРДЛО, служить уже вынуждены.

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