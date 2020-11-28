В Аргентине по факту смерти Марадоны возбудили уголовное дело
Правоохранители проверяют, была ли допущена небрежность со стороны медработников, которые следили за состоянием здоровья футболиста после операции.
Следователи допросят медсестру, которая следила за тем, чтобы Марадона принимал необходимые препараты. По информации следствия, она не дала Марадоне одну из таблеток утром, когда у него случился сердечный приступ.
Прокуратура установила, что скорая помощь ехала к Марадоне 11 минут. Прокурор Лаура Капра и заместители генерального прокурора Патрисио Феррари и Косме Иррибарен определили, что в 12:17 Марадоне была необходима медицинская помощь, ее оказали в 12:28.
Ранее адвокат футболиста Матиас Морли заявил, что скорая ехала к Марадоне 30 минут.
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Также в знак траура матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания.
Легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне сделали операцию на мозге, сообщает Sky Sports. Марадона заболел еще 30 октября, в день своего 60-летия.
Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона госпитализирован в одну из больниц Ла-Платы для прохождения серии обследований.