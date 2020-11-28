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Главная » Украина » Экономика
14:00 28 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В COVID-фонд добавили почти девять миллиардов

Дополнительные деньги для борьбы с коронавирусом получат от налоговой разницы от погашения долга Укрнафты.

В Украине вступил в силу закон об урегулировании задолженности между Нафтогазом и Укрнафтой, которым 8,9 миллиарда гривен поступят в фонд по борьбе с COVID-19.

Данный закон Верховная Рада приняла 17 ноября. Он предполагает погашение налоговых долгов Укрнафты на 30,35 млрд гривен.

Согласно закону, сначала Нафтогаз получит от правительства 32,3 млрд гривен компенсации за поставки газа на условиях ПСО, признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд гривен.

После этого Нафтогаз заплатит Укрнафте за 2,06 млрд куб. м газа 15,1 млрд гривен и авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд гривен.).

Из этих средств Укрнафта должна погасить 30,35 млрд гривен долгов.

Таким образом, объем поступлений в спецфонд госбюджета составит 42,5 млрд гривен. В случае вычета 32,2 млрд гривен компенсации, которую должен получить Нафтогаз, возникает остаток 10,3 млрд гривен. 8,9 млрд пойдут в COVID-фонд, а 1,4 млрд – на угольную отрасль.

Также вступил в силу закон внесении изменений в госбюджет на 2020 год, которым на закупку лабораторного оборудования для борьбы с COVID-19 возьмут кредит дополнительные 556,6 млн гривен у МБРР.

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Тэги: бюджет, фонд, covid-19

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