В этом году обмена пленными не будет
Украина подготовила 11 человек для обмена с Россией в этом году, но РФ и сепаратисты отказываются.
Из-за отказа России и сепаратистов обмен пленными до конца года не состоится, пишет в субботу, 28 ноября, издание РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что РФ отказывается от обмена без выполнения Киевом своих обязательств по Минским договоренностям.
Напомним, что ранее Украина подготовила 11 человек для обмена с Россией до конца года. Вначале необходимо обменять тех людей, списки которых подготовлены, считает глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группы Леонид Кравчук.
Новости по теме
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у России нет «безграничных рычагов влияния» на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народную республики.
Украинские силовики располагают информацией о том, что «россияне и российские инструктора сказали ополченцам, что уже больше особенных пополнений людей и техники ждать не стоит».
Нет оснований полагать, что длительный вооруженный конфликт соответствует интересам Москвы, Киева, Брюсселя или Вашингтона. Де-факто именно лидеры ополчения регулярно давят на Россию…