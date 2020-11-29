Сборная Украины завоевала «золото» и «серебро» на чемпионате Европы по художественной гимнастике
В рамках чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве копилка сборной Украины пополнилась двумя медалями.
В групповых упражнениях среди сениорок с пятью мячами Украина завоевала «золото», показав результат в 35.350 баллов.
Второе место занял Израиль (34.450), третья позиции – у Эстонии (32.800).
Серебряную медаль украинки завоевали в соревнованиях с тремя обручами и двумя парами булав. Наши девушки показали одинаковый результат с командой Турции (31.150).
В этом случае технические отчисления определили окончательный рейтинг, отправив Украину на второе место. Первая в истории медаль для Турции, и сразу же золотая.
Накануне сборная Украины завоевала «золото» и «бронзу» в командном первенстве и в групповом многоборье соответственно.
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