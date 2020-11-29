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02:57 29 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сборная Украины завоевала «золото» и «серебро» на чемпионате Европы по художественной гимнастике

В рамках чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве копилка сборной Украины пополнилась двумя медалями.

В групповых упражнениях среди сениорок с пятью мячами Украина завоевала «золото», показав результат в 35.350 баллов.

Второе место занял Израиль (34.450), третья позиции – у Эстонии (32.800).

Серебряную медаль украинки завоевали в соревнованиях с тремя обручами и двумя парами булав. Наши девушки показали одинаковый результат с командой Турции (31.150).

В этом случае технические отчисления определили окончательный рейтинг, отправив Украину на второе место. Первая в истории медаль для Турции, и сразу же золотая.

Накануне сборная Украины завоевала «золото» и «бронзу» в командном первенстве и в групповом многоборье соответственно.

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Тэги: сборная Украины, художественная гимнастика

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