Папа римский впервые назначил кардиналом афроамериканца

Папа Франциск впервые назначил кардиналом афроамериканца – им стал Уилтон Грегори. Папа усилил среди кардиналов группу, которая его поддерживает.

Уилтону Грегори 72 года, он архиепископ Вашингтона.

Также Франциск назначил еще 12 новых кардиналов. Среди новых кардиналов – первые в истории представители Брунея и Руанды.

Журналисты утверждают, что папа усилил среди кардиналов группу, которая его поддерживает.

В момент избрания папы Франциска в 2013 году более половины кардиналов были представителями Европы, теперь их – меньше половины.

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