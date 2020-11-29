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Главная » Мир » Религия
08:22 29 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Папа римский впервые назначил кардиналом афроамериканца

Папа Франциск впервые назначил кардиналом афроамериканца – им стал Уилтон Грегори. Папа усилил среди кардиналов группу, которая его поддерживает.

Уилтону Грегори 72 года, он архиепископ Вашингтона.

Также Франциск назначил еще 12 новых кардиналов. Среди новых кардиналов – первые в истории представители Брунея и Руанды.

Журналисты утверждают, что папа усилил среди кардиналов группу, которая его поддерживает.

В момент избрания папы Франциска в 2013 году более половины кардиналов были представителями Европы, теперь их – меньше половины.

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Тэги: афроамериканцы, католическая церковь, кардиналы

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