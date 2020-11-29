Мощное извержение вулкана в Индонезии: видео
Власти также предупредили о возможном появлении лавовых потоков и в связи с ситуацией ввели предпоследний уровень реагирования на угрозу.
На юге Индонезии вулкан Левотоло, расположенный на острове Ломблен, начал извержение, пишет CNN 29 ноября.
Столб пепла и дыма поднялся из жерла вулкана на высоту четырех километров. Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало, однако власти запретили полеты в этом районе страны и закрыли местный аэропорт.
Власти также предупредили о возможном появлении лавовых потоков и в связи с ситуацией ввели предпоследний уровень реагирования на угрозу.
СМИ напоминают, что в Индонезии, находящейся в сейсмически опасной зоне – так называемом Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, имеются примерно 130 действующих вулканов.
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