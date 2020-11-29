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18:00 29 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мощное извержение вулкана в Индонезии: видео

Власти также предупредили о возможном появлении лавовых потоков и в связи с ситуацией ввели предпоследний уровень реагирования на угрозу.

На юге Индонезии вулкан Левотоло, расположенный на острове Ломблен, начал извержение, пишет CNN 29 ноября.

Столб пепла и дыма поднялся из жерла вулкана на высоту четырех километров. Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало, однако власти запретили полеты в этом районе страны и закрыли местный аэропорт.

Власти также предупредили о возможном появлении лавовых потоков и в связи с ситуацией ввели предпоследний уровень реагирования на угрозу.

СМИ напоминают, что в Индонезии, находящейся в сейсмически опасной зоне – так называемом Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, имеются примерно 130 действующих вулканов.

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Тэги: Индонезия, Вулкан, извержение

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