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02:55 30 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На старте гонки Гран-при Бахрейна взорвался болид

Гонку остановили вскоре после старта из-за взрыва болида пилота команды «Хаас» Ромена Грожана. Пилот самостоятельно покинул болид.

Болид французского спортсмена на скорости около 275 км/ч вылетел в отбойник после столкновения с болидом россиянина Даниила Квята. От удара машину разорвало пополам, болид загорелся.

Грожан, бывший в огне в течение 32 секунд, самостоятельно покинул болид. Его забрала «скорая».

Сообщают, что французский пилот получил небольшие ожоги на руках и щиколотках и сейчас находится в медицинском центре автодрома. Также есть подозрение на переломы ребер.

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Тэги: автогонки Формула-1

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