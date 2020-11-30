На старте гонки Гран-при Бахрейна взорвался болид
Гонку остановили вскоре после старта из-за взрыва болида пилота команды «Хаас» Ромена Грожана. Пилот самостоятельно покинул болид.
Болид французского спортсмена на скорости около 275 км/ч вылетел в отбойник после столкновения с болидом россиянина Даниила Квята. От удара машину разорвало пополам, болид загорелся.
Грожан, бывший в огне в течение 32 секунд, самостоятельно покинул болид. Его забрала «скорая».
Сообщают, что французский пилот получил небольшие ожоги на руках и щиколотках и сейчас находится в медицинском центре автодрома. Также есть подозрение на переломы ребер.
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