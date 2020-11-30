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Главная » Мир » Общество
05:03 30 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Детское «Евровидение» в этом году выиграла девочка из Франции

В связи с пандемией коронавируса, нынешний финал когкурса состоялся в онлайн-режиме. Кроме записанных номеров участников конкурса, зрители увидели живые включения.

В песенном соревновании приняли участие представители Польши, Украины, Беларуси, Франции, Грузии, Испании, Нидерландов, Казахстана, Мальты, России и Сербии.

Победу на конкурсе одержала представительница Франции Валентина с песней «J’imagine». Она набрала 200 голосов зрителей.

Второе и третье место в песенном конкурсе получили представители Казахстана и Испании.

Украину представлял 14-летний Александр Балабанов с песней «Открывай» и занял 7-е место, получив 106 баллов.

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Тэги: Детское Евровидение

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