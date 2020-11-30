Трамп заявил «о величайшем обмане» в истории США
Он допустил, что сотрудники Министерства юстиции и ФБР могут быть причастны к масштабным фальсификациям на выборах.
Президент США Дональд Трамп считает, что у его команды могут возникнуть серьезные трудности при подаче в Верховный суд исков против нарушений при проведении выборов главы государства.
«Проблема состоит в том, что в Верховный суд тяжело пробиться», – заявил Трамп в интервью телеканалу Fox news.
Президент отметил, что у него есть лучшие юристы для ведения дел с этой судебной инстанцией, однако «наши дела трудно довести до Верховного суда».
Трамп заявил, что сотни человек в ходе выборов, в том числе в Пенсильвании, сообщали о мошенничестве. Президент США отметил, что эти случаи задокументированы и у его штаба есть доказательства фальсификаций на выборах, но судья «может просто сказать: «они не предъявили нам доказательств».
Характеризуя организацию выборов, Трамп вновь заявил «о величайшем обмане в истории страны с точки зрения избирательного процесса».
В ходе интервью Трамп также допустил, что сотрудники Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР) могут быть причастны к масштабным фальсификациям на выборах.
«Это массовое мошенничество. Что ФБР и министерство юстиции? Не знаю, может быть, они причастны», – сказал Трамп.
«Почему позволяют, чтобы людям все сходило с рук? Это невероятно», – добавил он. «Эти выборы были сфальсифицированы, СМИ даже не хотят об этом писать», – подчеркнул американский лидер.
Это было первое интервью Трампа в телеэфире после состоявшихся 3 ноября выборов, хотя ведущая говорила с ним по телефону.
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