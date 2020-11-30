В Киеве «накрыли» две нарколаборатории

В них производили амфетамин и выращивали каннабис. Полиция выявила более 10 кг марихуаны и около 500 г амфетамина.

В Киеве выявили две нарколаборатории, изготавливавшие амфетамина и выращивавшие каннабис. Об этом сообщает городская прокуратура столицы в понедельник, 30 ноября.

«Киевской городской прокуратурой совместно со следователями ГУ НП в Киеве при оперативном сопровождении ДБН НП Украины разоблачены нарколаборатории по изготовлению амфетамина и выращиванию наркосодержащих растений (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 УК Украины). Согласно материалам следствия, двое мужчин оборудовали гидропоническую ферму в подвале гаражного помещения на территории Деснянского района столицы. По результатам проведенных обысков в гараже, авто и помещениях фигурантов изъято высушенные растения конопли, пакеты и емкости с марихуаной, общим весом более 10 кг. Кроме того, в квартире одного из мужчин обнаружили около 500 г амфетамина и лабораторное оборудование для его изготовления», – сказано в сообщении.

По предварительным оценкам стоимость изъятых наркотических средств превышает 2 млн грн.

«Сейчас задержанным сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается», – подытожили в прокуратуре.

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