ВОЗ заявила о сокращении случае COVID впервые за осень

На прошлой неделе впервые с сентября зафиксировано уменьшение числа новых случаев заболевания коронавирусом. Но радоваться пока рано, поскольку «достижения могут быть легко утрачены».

Глава Всемирной организации здравоохраниения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число новых случаев заражения коронавирусом снизилось впервые с сентября. Он считает, что одной из причин снижения инфицирования являются введенные в последние недели «трудные и необходимые меры», пишет ТАСС.

«Это хорошая новость, но мы должны интерпретировать ее с большой осторожностью», – заключил Гебрейесус, поскольку «достижения могут быть легко утрачены».

Глава ВОЗ отметил, что уменьшение новых случаев COVID-19 зафиксировано далеко не везде: «В большинстве других регионов мира число заболевших и летальных исходов растет».

Гебрейесус в преддверии Рождества и Нового года рекомендовал отмечать праздники в кругу своей семьи и избегать приглашения гостей «из разных семей», а по возможности, собираться вне помещений.

«Избегайте торговых центров с большим числом людей, посещайте магазины в часы, когда там меньше покупателей, пользуйтесь онлайн-шоппингом, если есть возможность», – добавил гендиректор.

Отметим, что всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 63 миллионов заболевших, свыше 43,5 миллионов человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли.

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