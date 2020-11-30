В Украине создали национальный природный парк Королевские Бескиды

Парк во Львовской области будет включать почти 9 тысяч га коммунальных земель. Деньги на его создание Кабмин должен прописать в бюджете-2021.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании национального природного парка Королевские Бескиды. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента в понедельник, 30 ноября.

Парк создается во Львовской области. В его территории должны включить почти 9 тысяч га коммунальных земель, находящихся в подчинении Старосамборского дочернего лесохозяйственного предприятия Галсельлес, а именно: 8691 гектар, который изымается и предоставляется национальному природному парку в постоянное пользование, и 306 гектаров в пределах Днестровского лесничества, включаемых в его территорию без изъятия у землепользователя.

Теперь Кабмин должен обеспечить утверждение в шестимесячный срок Положение о национальном природном парке Королевские Бескиды. Также правительство должно предусмотреть в проекте закона о госбюджете на 2021-й и последующие годы средства, необходимые для функционирования национального природного парка Королевские Бескиды.

Наконец Зеленский подписал объявил заказниками, парком-памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения: ландшафтный заказник Кручи (Донецкая область), ботанический заказник Долина ирисов и парк-памятник садово-паркового искусства Адамовка (оба – во Львовской области).

Тэги: экология, парк, заповедник