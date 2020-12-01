Российский фридайвер побил мировой рекорд
Алексей Молчанов нырнул с задержкой дыхания на глубину 113 метров, побив мировой рекорд француза Арно Жеральда.
Новый, уже 20-й по счету рекорд спортсмена был установлен в дисциплине «биласт» Кубка Aida Freediving World Competition, проходящего в Египте. Погружение Молчанова заняло в общей сложности 4 минуты 5 секунд.
Отметим, что предыдущий рекорд установил Жеральд 15 сентября, нырнув на глубину 112 метров.
33-летний Молчанов 14 раз завоевывал звание чемпиона мира по фридайвингу и является обладателем 19 мировых рекордов в различных дисциплинах. Первый мировой рекорд спортсмен установил в 2008 году, нырнув на 250 метров в длину в моноласте.
Новости по теме
Сразу два мировых рекорда были установлены на NN World Record Day в Валенсии – на 5000 метров у женщин и 10000 метров у мужчин.
Бригид Косгей пробежала дистанцию за 2.14,04 и побила рекорд британки Полы Рэдклифф, который был установлен на Лондонском марафоне в 2003 году.
Общение президента с журналистами продолжается почти девять часов, что является мировым рекордом.