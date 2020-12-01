НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
00:45 01 Декабря 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российский фридайвер побил мировой рекорд

Алексей Молчанов нырнул с задержкой дыхания на глубину 113 метров, побив мировой рекорд француза Арно Жеральда.

Новый, уже 20-й по счету рекорд спортсмена был установлен в дисциплине «биласт» Кубка Aida Freediving World Competition, проходящего в Египте. Погружение Молчанова заняло в общей сложности 4 минуты 5 секунд.

Отметим, что предыдущий рекорд установил Жеральд 15 сентября, нырнув на глубину 112 метров.

33-летний Молчанов 14 раз завоевывал звание чемпиона мира по фридайвингу и является обладателем 19 мировых рекордов в различных дисциплинах. Первый мировой рекорд спортсмен установил в 2008 году, нырнув на 250 метров в длину в моноласте.

Источник:
Тэги: мировой рекорд, фридайвинг

Новости по теме

Атлеты из Африки побили сразу два мировых рекорда за один день

Сразу два мировых рекорда были установлены на NN World Record Day в Валенсии – на 5000 метров у женщин и 10000 метров у мужчин.

Кенийская бегунья установила мировой рекорд в марафоне

Бригид Косгей пробежала дистанцию за 2.14,04 и побила рекорд британки Полы Рэдклифф, который был установлен на Лондонском марафоне в 2003 году.

Пресс-марафон Зеленского установил мировой рекорд

Общение президента с журналистами продолжается почти девять часов, что является мировым рекордом.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты