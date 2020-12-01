Российский фридайвер побил мировой рекорд

Алексей Молчанов нырнул с задержкой дыхания на глубину 113 метров, побив мировой рекорд француза Арно Жеральда.

Новый, уже 20-й по счету рекорд спортсмена был установлен в дисциплине «биласт» Кубка Aida Freediving World Competition, проходящего в Египте. Погружение Молчанова заняло в общей сложности 4 минуты 5 секунд.

Отметим, что предыдущий рекорд установил Жеральд 15 сентября, нырнув на глубину 112 метров.

33-летний Молчанов 14 раз завоевывал звание чемпиона мира по фридайвингу и является обладателем 19 мировых рекордов в различных дисциплинах. Первый мировой рекорд спортсмен установил в 2008 году, нырнув на 250 метров в длину в моноласте.

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