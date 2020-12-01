ФОПы митингуют: полиция на усиленном режиме
Участники акции протеста перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях в правительственном квартале.
Предприниматели снова проводят акцию протеста под стенами Верховной Рады. Люди стоят с флагами, в том числе с надписями «SaveФОП». Столичная полиция перешла на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник, 1 декабря.
На усиленный режим службы были переведены работники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, полиция диалога, взрывотехники и представители других структурных подразделений системы Министерства внутренних дел.
«Полицейские проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить каких-либо правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий», – сообщили в полиции.
Также в полиции отметили, что в связи с протестом возможны ограничение дорожного движения отдельными центральными улицами Киева, в том числе и на улице Грушевского.
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