ФОПы митингуют: полиция на усиленном режиме

Участники акции протеста перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях в правительственном квартале.

Предприниматели снова проводят акцию протеста под стенами Верховной Рады. Люди стоят с флагами, в том числе с надписями «SaveФОП». Столичная полиция перешла на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник, 1 декабря.

На усиленный режим службы были переведены работники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, полиция диалога, взрывотехники и представители других структурных подразделений системы Министерства внутренних дел.

«Полицейские проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить каких-либо правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий», – сообщили в полиции.

Также в полиции отметили, что в связи с протестом возможны ограничение дорожного движения отдельными центральными улицами Киева, в том числе и на улице Грушевского.

Бизнесмены выступают против ряда законопроектов, а также карантина выходного дня, который пока отменили. Ожидают до 20 тысяч участников.

Законопроект о РРО (кассовых аппаратах) внес в Раду президент Владимир Зеленский. Президент предлагает отсрочить введение кассовых аппаратов для предпринимателей до 2022 года.

Тэги: "SaveФОП", митинг под Радой, ФОПы митингуют