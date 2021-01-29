40% туристических локаций в Чернобыле выгорело во время весенних пожаров

Зона отчуждения, являющаяся «туристическим магнитом» в Украину иностранных туристов, может лишиться миллиардных инвестиций из-за весенних пожаров.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС в 2020 году из-за масштабных лесных пожаров потеряла около 40% потенциально туристических локаций. Теперь туристическая сфера в регионе находится под угрозой, пишет Интерфакс-Украина.

«В прошлом году мы потеряли около 40% потенциальных туристических локаций. Выгорели, просто выгорели несколько советских заброшенных баз отдыха, села, техногенные объекты ликвидации», – заявил глава Ассоциации Чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко на пресс-конференции в пятницу, 29 января.

Он отметил, что в последние десятилетия Чернобыльская зона пользуется огромной популярностью у туристов, особенно иностранных. Но теперь эта сфера в регионе находится под угрозой, так как в весенний период там сохраняется высокая вероятность лесных пожаров.

По словам Емельяненко, иностранные путешественники, посещавшие зону отчуждения, привезли с собой около трех миллиардов гривен инвестиций в 2019 году.

«Это те деньги, которые они (туристы, – ред.) платят за билет, за такси, за ночевку в гостинице или за ресторан, за тур в Чернобыле, платежи государству и так далее. То есть это те деньги, которые привлекает туристический Чернобыль», – подчеркнул глава Ассоциация Чернобыльских туроператоров.

Зона отчуждения официально является одним из популярных туристических объектов Украины.

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