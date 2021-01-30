Парламент Португалии разрешил эвтаназию
Португалия может стать четвертой страной в Европе и седьмой в мире, где разрешена эвтаназия. Среди таких стран – Нидерланды, Бельгия, Люксембург и США.
Парламент Португалии в пятницу одобрил законопроект о разрешении на эвтаназию для пациентов с неизлечимыми болезнями и тяжелыми травмами. Об этом сообщает Radio e Televisao de Portugal.
Пациентам, которые решатся на этот шаг, предстоит доказать, что они длительное время страдают от невыносимых болей. Одним из условий станет согласие со стороны психиатра и других медиков, которые должны будут давать оценку здоровью заявителя. Больные не могут самостоятельно попросить о смерти: заявка будет подаваться через врача. Процедура будет доступна только для совершеннолетних граждан и резидентов с видом на жительство.
Документ, который поддержали 136 депутатов из 218, передан на подпись президенту Марселу Ребелу ди Соуза, которому предстоит решить, утверждать ли закон или отправить в конституционный суд.
Португалия может стать четвертой страной в Европе и седьмой в мире, где разрешена эвтаназия. Среди таких стран – Нидерланды, Бельгия, Люксембург и США.
Сейчас действия португальских врачей, участвующих в эвтаназии, подпадают под уголовную норму. В Португалии пытались декриминализовать эту процедуру в 2018 году, однако документ тогда не прошел через парламент.
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