НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
05:32 30 Января 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Парламент Португалии разрешил эвтаназию

Португалия может стать четвертой страной в Европе и седьмой в мире, где разрешена эвтаназия. Среди таких стран – Нидерланды, Бельгия, Люксембург и США.

Парламент Португалии в пятницу одобрил законопроект о разрешении на эвтаназию для пациентов с неизлечимыми болезнями и тяжелыми травмами. Об этом сообщает Radio e Televisao de Portugal.

Пациентам, которые решатся на этот шаг, предстоит доказать, что они длительное время страдают от невыносимых болей. Одним из условий станет согласие со стороны психиатра и других медиков, которые должны будут давать оценку здоровью заявителя. Больные не могут самостоятельно попросить о смерти: заявка будет подаваться через врача. Процедура будет доступна только для совершеннолетних граждан и резидентов с видом на жительство.

Документ, который поддержали 136 депутатов из 218, передан на подпись президенту Марселу Ребелу ди Соуза, которому предстоит решить, утверждать ли закон или отправить в конституционный суд.

Португалия может стать четвертой страной в Европе и седьмой в мире, где разрешена эвтаназия. Среди таких стран – Нидерланды, Бельгия, Люксембург и США.

Сейчас действия португальских врачей, участвующих в эвтаназии, подпадают под уголовную норму. В Португалии пытались декриминализовать эту процедуру в 2018 году, однако документ тогда не прошел через парламент.

Источник:
Тэги: Португалия, эвтаназия

Новости по теме

Конституционный суд Германии отменил запрет на эвтаназию

Конституционный суд признал запрет противоречащим основному закону. Судьи посчитали, что право на смерть по собственному усмотрению относится к правам человека.

Бельгийский суд оправдал трех врачей, которые сделали эвтаназию

38-летняя Тине Нис ушла из жизни 27 апреля 2010 года. Она с детства имела серьезные психологические проблемы и даже пыталась покончить с собой.

В Ватикане представители трех религий подписали декларацию против эвтаназии

28 октября в Ватикане представители иудаизма, христианства и ислама подписали совместную декларацию о конце жизни.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Инвестиции в Украину упали почти на $500 млн

20:00  Украина

Зеленский передал Академию госуправления в МОН

19:00  Украина

Регулятор утвердил снижение тарифов газсбытов

18:00  Украина

Кравчук раскритиковал форум «Русский Донбасс»

17:00  Украина

Появилось видео крушения судна у берегов Турции

16:00  Мир

Заробитчане перевели в Украину рекордную сумму

15:00  Украина

В Ираке авиаударом ликвидирован главарь «Исламского государства»

13:55  Мир

В Италии поступила в продажу книга о Валерии Лобановском

12:55  Мир

Что ждет украинцев в феврале

11:50  Украина

Ситуацию с Навальным обсудят на заседании Совбеза ООН

09:49  Мир

Американец выиграл титул чемпиона WBA в супертяжелом весе

08:10  Мир

Парламент Португалии разрешил эвтаназию

05:32  Мир

В России автобус попал в ДТП – 11 погибших

04:29  Мир

Байден в разговоре с Путиным потребовал освободить Навального

03:54  Мир

Движение Black Lives Matter номинировано на Нобелевскую премию мира

02:16  Мир

В мире впервые от COVID-19 скончалось более 100 тысяч человек за неделю

01:42  Мир

Украинцы не смогут посетить матчи группового этапа Евро-2020

00:34  Украина

Новости | Слоты