Американец Тревор Брайан выиграл титул чемпиона WBA в супертяжелом весе

Американец Тревор Брайан в поединке с канадцем Бермейном Стиверном выиграл вакантный титул чемпиона мира WBA в супертяжелом весе.

Брайан дважды свалил Стиверна с ног, и рефери Фрэнк Джентиле бой остановил вскоре после второго нокдауна в 11-м раунде.

С победой Брайан повысил свой временный титул до регулярного и на шаг приблизился к боям с сильнейшими боксерами дивизиона.

Тревор Брайан после боя отметил: «Мне нужны все лучшие парни – Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри. Они на моем радаре, и я буду оставаться активным, пока не получу эти бои».

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