Турция и Россия начали совместно следить за перемирием в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе начал работу совместный российско-турецкий центр, который будет следить за прекращением огня между Арменией и Азербайджаном.

В церемонии открытия центра мониторинга 30 января приняли участие чиновники из оборонных ведомств России, Турции и Азербайджана.

По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, в центре, расположенном в Агдамском районе, будут работать один турецкий генерал и 38 офицеров.

О численности российского контингента не сообщается. Известно, что им будет командовать генерал-майор Виктор Федоренко.

За соблюдением перемирия следить будут, в частности, с помощью беспилотников.

Агдамский район, который в течение десятилетий контролировала власть Армении, во время недавнего конфликта перешел под контроль Азербайджана.

«Мы выполним наш долг по защите прав наших азербайджанских братьев», – говорится в сообщении министра обороны Турции.

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