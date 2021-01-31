Турция и Россия начали совместно следить за перемирием в Нагорном Карабахе
В Нагорном Карабахе начал работу совместный российско-турецкий центр, который будет следить за прекращением огня между Арменией и Азербайджаном.
В церемонии открытия центра мониторинга 30 января приняли участие чиновники из оборонных ведомств России, Турции и Азербайджана.
По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, в центре, расположенном в Агдамском районе, будут работать один турецкий генерал и 38 офицеров.
О численности российского контингента не сообщается. Известно, что им будет командовать генерал-майор Виктор Федоренко.
За соблюдением перемирия следить будут, в частности, с помощью беспилотников.
Агдамский район, который в течение десятилетий контролировала власть Армении, во время недавнего конфликта перешел под контроль Азербайджана.
«Мы выполним наш долг по защите прав наших азербайджанских братьев», – говорится в сообщении министра обороны Турции.
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Азербайджан взял под контроль Агдамский район, также Армения передаст часть Кельбаджарского и Лачинского районов.
«Она вообще любит влезать в конфликты – в Украине, в Грузии, в Сирии в настоящее время», – заявил турецкий лидер во время выступления перед сельскими старостами в Анкаре.