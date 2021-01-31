Олигарх Ротенберг назвал себя владельцем «дворца Путина»
Об этом он рассказал редактору интернет-проекта Mash Максиму Иксанову в интервью, опубликованном в субботу, 30 января.
Близкий друг президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг утверждает, что особняк под Геленджиком, который в расследовании Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального назван «дворцом Путина», принадлежит ему.
Об этом он рассказал редактору интернет-проекта Mash Максиму Иксанову в интервью, опубликованном в субботу, 30 января.
«Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это находка», – сказал Ротенберг.
Он отметил, что приобрел здание несколько лет назад, а рассказал об этом только сейчас – потому что вспыхнул скандал.
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