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08:37 31 Января 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Американский конгрессмен заразился коронавирусом после вакцинации

Член Палаты представителей Конгресса США, демократ от штата Массачусетс Стивен Линч заразился коронавирусом.

Он был вакцинирован препаратом Pfizer/BioNTech, сообщает CNN со ссылкой на представителейконгрессмена.

У Линча нет симптомов заболевания, он уйдет на карантин и будет выполнять свои обязанности удаленно.

В пятницу он сдал тест, его результат оказался положительным.

Отмечается, что незадолго до этого был инфицирован один из его подчиненных.

Как уточнили представители конгрессмена, ему ввели вторую дозу вакцины от коронавируса до 20 января.

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Тэги: Конгресс США, вакцина, коронавирус

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