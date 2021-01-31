СМИ выяснили, кто финансировал закончившийся штурмом Капитолия митинг

Более половины суммы, которую потратили на мероприятие, пожертвовала наследница американской сети супермаркетов Publix Джули Дженкинс Фанчелли.

Митинг в Вашингтоне 6 января, предшествующий штурму Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа, организовала и профинансировала небольшая группа людей, среди них — один из крупнейших доноров избирательной кампании Трампа Джули Дженкинс Фанчелли, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы для организации митинга.

Более половины суммы, которую потратили на мероприятие, пожертвовала наследница американской сети супермаркетов Publix Джули Дженкинс Фанчелли.

Речь идет о пожертвовании в 300 тысяч долларов из 500 тысяч, потраченных в целом на организацию митинга Трампа.

Получить средства от Фанчелли помог известный американский теоретик заговоров, крайний правый ведущий Алекс Джонс.

По данным издания, Джонс пообещал более 50 тысяч долларов для начальных затрат на проведение митинга в обмен на право выступить в выбранный им самим время.

Ранее СМИ уже писали о причастности Джонса к финансированию митинга – он подтвердил, что оплатил его часть, но не сообщил подробностей.

Джонс и Фанчелли не предоставили комментария изданию. В то же время сеть супермаркетов Publix обнародовала заявление, в котором отметила, что Фанчелли не является сотрудником сети, «и не участвует в наших деловых операциях и не представляет компанию никак. Мы не можем комментировать действия мисис Фанчелли».

Сам митинг, на котором Трамп призвал своих сторонников пройти маршем к Капитолию США, был законным и ненасильственным. Но это послужило

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