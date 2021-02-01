Финалистка конкурса «Мисс Казахстан» работает посудомойкой

Гульнур Нуртаза устроилась работать на кухне одного из кафе города Кызылорда. Девушка, которой в этом году исполнится 20 лет, стала сиротой два месяца назад.

Два месяца назад умерла ее мать. Отец же скончался два года назад. Теперь она обеспечивает себя сама.

При этом найти работу финалистке конкурса красоты 2019 года оказалось непросто: женщины не нанимают ее, поскольку опасаются, что она уведет их мужей, а мужчины сразу предлагают Гульнур интим.

В связи с этим модель стала работать на кухне кафе.

Также в Сети появилось видео, на котором, по словам авторов, Гульнур Нуртаза чистит чеснок на кухне. При этом девушка на ролике не отрицает, что является участницей конкурсов красоты.

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