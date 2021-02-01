Не позволю сделать Китай держателем акций Мотор Сичи – Зеленский

В то же время украинский лидер отметил, что Киев не чувствует серьезной геополитической угрозы со стороны Пекина.

Президент Владимир Зеленский категорически выступил против того, чтобы контрольный пакет акций украинского предприятия Мотор Сич купил Китай или какая-нибудь другая страна. Об этом он заявил в интервью программе Axios на американском телеканале HBO, обнародованном в воскресенье, 31 января.

«Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет», – конкретизировал глава государства.

Также Зеленский сообщил, что не считает Пекин серьезной геополитической угрозой.

«Я не могу с этим согласиться, потому что в Украине мы этого не чувствуем (угрозы из Китая – ред.). <…> Мы знаем, что в Украине есть инвесторы из США, но в то же время у нас есть инвесторы из Китая. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, конкретная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут присутствовать в вашей стране», – отметил украинский лидер.

Напомним, накануне в Запорожье должно было состояться внеочередное общее собрание Мотор Сичи, инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским. Оно было сорвано СБУ в рамках уголовного производства.

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