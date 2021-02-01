В Киеве в ходе конфликта зарезали переселенца из Донбасса
Мужчина умер в больнице после того, как ему нанесли многочисленные ножевые ранения на Андреевском спуске.
На Андреевском спуске в Киеве между двумя компаниями произошел конфликт, закончившийся поножовщиной и смертью одного из мужчин. Инциден произошел еще в новогоднюю ночь, однако полиция о нем сообщила лишь в понедельник, 1 февраля.
Отмечается, что 37-летний потерпевший прогуливался с другом на Андреевском спуске. Там между ним и компанией молодых людей произошел конфликт.
«Один из парней, находясь в подпитии, дважды ударил ножом в ногу мужчины, а затем продолжил наносить удары руками и ногами по голове своего оппонента. Пострадавшего срочно госпитализировали в медицинское учреждение, однако мужчина скончался вечером этого же дня», – говорится в сообщении.
Отмечается, что смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения бедра, которое повлекло за собой большую кровопотерю.
После этого 26-летнего мужчину, который напал на прохожего, задержали правоохранители. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Новости по теме
Женщины выясняли, почему одна из них не заплатила по коммунальным счетам в то время, когда они жили под одной крышей.
Несколько человек избивали пострадавшего ногами, после чего скрылись, рассказал свидетель.
Его товарищ получил условный срок.