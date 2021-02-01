В Киеве в ходе конфликта зарезали переселенца из Донбасса

Мужчина умер в больнице после того, как ему нанесли многочисленные ножевые ранения на Андреевском спуске.

На Андреевском спуске в Киеве между двумя компаниями произошел конфликт, закончившийся поножовщиной и смертью одного из мужчин. Инциден произошел еще в новогоднюю ночь, однако полиция о нем сообщила лишь в понедельник, 1 февраля.

Отмечается, что 37-летний потерпевший прогуливался с другом на Андреевском спуске. Там между ним и компанией молодых людей произошел конфликт.

«Один из парней, находясь в подпитии, дважды ударил ножом в ногу мужчины, а затем продолжил наносить удары руками и ногами по голове своего оппонента. Пострадавшего срочно госпитализировали в медицинское учреждение, однако мужчина скончался вечером этого же дня», – говорится в сообщении.

Отмечается, что смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения бедра, которое повлекло за собой большую кровопотерю.

После этого 26-летнего мужчину, который напал на прохожего, задержали правоохранители. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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