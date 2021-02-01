НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
15:30 01 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Днепре девушка-самоубийца при падении из многоэтажки упала на голову мужчине

У пострадавшего перелом позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма, а также множественные переломы.

В Днепре на жилмассиве Тополь-3 девушка выпала с большой высоты. Она погибла, травмировав при этом случайного прохожего, сообщает Информатор в понедельник, 1 февраля.

Указано, что девушка буквально «приземлилась» на голову мужчине, который выходил из подъезда. Его госпитализировали в отделение политравмы Днепропетровской областной больницы Мечникова.

«Пострадавшему мужчине 34 года, в момент инцидента он выходил из подъезда на работу. У него перелом позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма, а также множественные переломы. Мужчина слышал звук удара, но ничего не помнит», – говорится в сообщении.

По данным главврача больницы Сергея Рыженко, женщина выпала с 9, а не с 14 этажа, как сообщали местные паблики в соцсетях.

Источник:
Тэги: смерть, самоубийство, днепр, падение, травмы

Новости по теме

В Днепре нашли мертвыми двух женщин в квартире

Причиной остановки сердца у обеих женщин могла стать передозировка наркотиками. Но официального подтверждения этого факта пока нет.

40-летняя шотландка погибла, упав с кровати

Это произошло в Глазго. Мишель Клогерти (Michelle Clougherty) обнаружили мертвой ее муж и девятилетняя дочь после того, как она упала с постели.

В Киеве мужчина упал с моста и скончался

При погибшем никаких документов не обнаружили. На вид ему около 40 лет. На самом мосту нашли только следы от обуви мужчины.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты