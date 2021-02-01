В Днепре девушка-самоубийца при падении из многоэтажки упала на голову мужчине

У пострадавшего перелом позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма, а также множественные переломы.

В Днепре на жилмассиве Тополь-3 девушка выпала с большой высоты. Она погибла, травмировав при этом случайного прохожего, сообщает Информатор в понедельник, 1 февраля.

Указано, что девушка буквально «приземлилась» на голову мужчине, который выходил из подъезда. Его госпитализировали в отделение политравмы Днепропетровской областной больницы Мечникова.

«Пострадавшему мужчине 34 года, в момент инцидента он выходил из подъезда на работу. У него перелом позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма, а также множественные переломы. Мужчина слышал звук удара, но ничего не помнит», – говорится в сообщении.

По данным главврача больницы Сергея Рыженко, женщина выпала с 9, а не с 14 этажа, как сообщали местные паблики в соцсетях.

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