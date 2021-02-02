Нацбанк ожидает три транша МВФ в этом году

Миссия МВФ и власти Украины продолжают переговоры о пересмотре программы кредитования.

В этом году ожидается поступления трех траншей МВФ на сумму 2,2 миллиарда долларов. Об этом в интервью Reuters рассказал глава Национального банка Кирилл Шевченко.

«Мы ожидаем три транша, по 0,5 миллиарда SDR каждый, на общую сумму около 2,2 миллиарда долларов в этом году, а остальные деньги в 2022 году», – сказал Шевченко.

Шевченко сообщил, что на этой неделе станет понятно о первых результатах работы миссии МВФ в Украине.

Он отметил необходимость принятия ряда законопроектов, которые позволят привлекать большее количество займов.

Также он рассказал, что правительство хочет выпустить евробонды на сумму 2,4 миллиарда в 2021 году. Кроме того НБУ ожидает, что иностранные инвесторы принесут около 1 миллиарда долларов благодаря покупке гособлигаций в этом году.

В июне прошлого года МВФ утвердил программу на 5 млрд долларов на поддержку украинской экономики в связи с пандемией коронавируса.

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