На Буковине из школы эвакуировали 400 человек из-за химического запаха
Образовательный процесс в школе села Давыдовка перевели на полную дистанционную форму до 8 февраля.
В Черновицкой области эвакуировали всех учеников Давыдовской общеобразовательной школе из-за резкого химического запаха неизвестного происхождения. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает УНИАН со ссылкой на старосту села Давыдовка Станислава Войцицкого.
По его словам, химический запах появился 1 февраля. В связи с этим работники школы эвакуировали из помещения учебного заведения 426 человек. На место вызвали аварийные службы.
По состоянию на утро 2 февраля ни один из учеников и работников Давыдовской ООШ не обращался к врачам с жалобами на ухудшение самочувствия.
«Слава Богу, все хорошо – все дети живы-здоровы. А со всем остальным там разбирается полиция», – сказал староста села.
Кроме того, вчера состоялось заседание комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сторожинецкой ОТГ, к которой относится село Давыдовка. Согласно решению этой комиссии, обучение в этой школе до 8 февраля переведено на полную дистанционную форму.
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