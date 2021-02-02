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13:30 02 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В жилом доме Одессы обрушилась лестничная клетка

Двухэтажный дом в центре города числился аварийным. Спасатели эвакуировали людей по выдвижной лестнице.

В центре Одессы обрушилась лестничная клетка в жилом доме. Об этом сообщает ГСЧС области во вторник, 2 февраля.

Инцидент произошел сегодня около 08:00. В службу спасения 101 поступила информация о разрушении лестничной клетки в жилом доме по ул. Польский спуск, 5.

Двухэтажный жилой дом числится аварийным.

Спасатели по выдвижной лестнице эвакуировали четыре человека из квартир на втором этаже. Погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекались одна единица техники и пять человек личного состава.

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Тэги: Одесса, обрушение, жилой дом

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