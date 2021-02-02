НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
16:23 02 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ТЦ в Первомайске подожгли, есть пострадавшие

В торговый центр пришел мужчина с холодным оружием, устроил поджог и ранил двух охранников.

Торговый центр в Первомайске Николаевской области подожгли, вероятный злоумышленник задержан, еще один – сбежал, сообщает сайт Новости N во вторник, 2 февраля.

Отмечается, что охрана ТЦ задержала вероятного поджигателя с бензином до приезда полиции.

По данным издания, поджигатель ранил двух охранников ТЦ топором. «37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, и, устроив пожар помещения, бросился бежать», – говорится в сообщении.

Источник:
Тэги: Николаев, поджог, нападение, Первомайск, епицентр

Новости по теме

В Николаевской области пытались сжечь асфальтный завод

В городе Новый Буг неизвестные проникли на территорию предприятия и совершили поджог.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты