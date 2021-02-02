ТЦ в Первомайске подожгли, есть пострадавшие

В торговый центр пришел мужчина с холодным оружием, устроил поджог и ранил двух охранников.

Торговый центр в Первомайске Николаевской области подожгли, вероятный злоумышленник задержан, еще один – сбежал, сообщает сайт Новости N во вторник, 2 февраля.

Отмечается, что охрана ТЦ задержала вероятного поджигателя с бензином до приезда полиции.

По данным издания, поджигатель ранил двух охранников ТЦ топором. «37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, и, устроив пожар помещения, бросился бежать», – говорится в сообщении.

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