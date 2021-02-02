От наказания за непредставление деклараций уйдут 10 тысяч чиновников
Решение КСУ сделало невозможным привлечение к уголовной ответственности чиновников и экс-нардепов, которые умышленно не подали декларации.
От наказания за непредставление деклараций уйдут свыше 10 тысяч чиновников. Среди них экс-нардепы Константин Жеваго и Игорь Кононенко. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает пресс-служба НАПК.
Также среди чиновников, которых не смогут привлечь к ответственности, Андрей Лозовой, Андрей Шинькович и Иван Винник.
«Более 10 тысяч должностных лиц, которые умышленно не подали декларации, не будут привлечены к уголовной ответственности, поскольку своим решением от 27.10.2020 года Конституционный суд Украины отменил соответствующую статью Уголовного кодекса», – говорится в сообщении.
В НАПК подчеркнули, что хотя что с 30 декабря вступил в силу закон, которым восстанавливается уголовная ответственность за недостоверное декларирование, он, не имеет обратного действия во времени. Если норма закона не действовала на момент совершения преступления, лицо не может быть привлечено к ответственности.
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С сегодняшнего дня вступил в силу закон, восстанавливающий полномочия НАПК и вводящий ответственность за недостоверную информацию в е-декларациях.
В агентстве подтвердили информацию, что их сотрудники незаконно изучали декларации. НАПК уже обратилось к правоохранителям.
Особо привлекают представителей криминального мира декларации, в которых чиновники признались в хранении крупных сумм наличными в валюте, ценных картин и ценного антиквариата.