От наказания за непредставление деклараций уйдут 10 тысяч чиновников

Решение КСУ сделало невозможным привлечение к уголовной ответственности чиновников и экс-нардепов, которые умышленно не подали декларации.

От наказания за непредставление деклараций уйдут свыше 10 тысяч чиновников. Среди них экс-нардепы Константин Жеваго и Игорь Кононенко. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает пресс-служба НАПК.

Также среди чиновников, которых не смогут привлечь к ответственности, Андрей Лозовой, Андрей Шинькович и Иван Винник.

«Более 10 тысяч должностных лиц, которые умышленно не подали декларации, не будут привлечены к уголовной ответственности, поскольку своим решением от 27.10.2020 года Конституционный суд Украины отменил соответствующую статью Уголовного кодекса», – говорится в сообщении.

В НАПК подчеркнули, что хотя что с 30 декабря вступил в силу закон, которым восстанавливается уголовная ответственность за недостоверное декларирование, он, не имеет обратного действия во времени. Если норма закона не действовала на момент совершения преступления, лицо не может быть привлечено к ответственности.

Тэги: чиновники, ответственность, декларации