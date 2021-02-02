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22:00 02 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рядом с Землей пролетит потенциально опасный астероид

В марте возле нашей планеты пронесется астероид. Он движется со скоростью 34,4 км в секунду или 123 000 км в час.

Мимо Земли 21 марта пролетит астероид 2001 FO32, длина которого составляет 1024 метров. Об этом сообщает Express.

По данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), космический камень движется со скоростью 34,4 км в секунду или 123 000 км в час.

По расчетам астрономов, астероид пролетит мимо Земли на расстоянии более 2 миллионов километров, что в 5 раз больше расстояния между нашей планетой и Луной.

Астероид 2001 FO32 в NASA отнесли к категории «потенциально опасный».

Есть несколько факторов, которые могут повлиять на будущее движение астероида, включая гравитационное привлечения других космических объектов в Солнечной системе.

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Тэги: космос, астероид

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