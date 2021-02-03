Зачем устанавливать вытяжку на кухню?

Сегодня сложно представить какую-либо квартиру или загородный дом без вытяжных вентиляторов.

Сегодня сложно представить какую-либо квартиру или загородный дом без вытяжных вентиляторов. Воздух в окружающей среде постоянно подлежит различным загрязнениям и может вызывать сильный дискомфорт. Именно поэтому устанавливать принудительную вытяжку даже в новостройках стало привычным делом.

Чаще всего вытяжные вентиляторы необходимы к установке на кухне, потому что там воздух быстрее и чаще смешивается с посторонними выбросами. Выделяемый газ и отходы продуктов горения газовых плит, тепловые выбросы вредных веществ электрических конфорок, различные смешанные запахи во время приготовления пищи, жировые и масляные испарения. С таким потоком загрязнения воздуха естественная вытяжка очень часто не справляется, поэтому и устанавливают принудительные электрические системы фильтрации воздуха.

Краткая инструкция по выбору прибора

Самый основной критерий выбора вытяжного вентилятора является его мощность и воздухопропускная способность. Чем выше этот показатель, тем быстрее и качественнее будет вытяжка избавлять помещения от неприятных испарений и запахов, оставляя лишь свежий воздух.

Способ определения необходимой мощности пропускания через себя воздуха довольно прост. Для этого необходимо объём помещения умножить на средний показатель воздушной проходимости при естественной вентиляции. Для кухни он варьируется от 8 до 15 кубических метров в час. Таким образом, можно подсчитать, что для кухни площадью в девять квадратных метров и высотой потолков два с половиной метра максимальная мощность вытяжки составит 337,5 кубометров в час. Разумеется, это не значит, что не стоит покупать более мощные приборы. Даже, наоборот, многие как раз берут вытяжные вентиляторы мощнее рекомендованных значений. Это увеличивает частоту и скорость фильтрации.

Помимо этого, есть ещё довольно много различных показателей. Форма, дизайн, дополнительные функции. Такие, как подсветка, дистанционное включение и выключение, управление мощностью и прочее.

Цена, на которую тоже обращают много внимания, зависит от мощности, дизайна и дополнительных качеств вытяжки.

Зачем нужна вытяжка на кухне?

Как было сказано выше, кухня является самым загрязнённым, в плане воздуха, местом в доме. Потому что на ней готовится пища минимум трижды в день, то воздух в помещении становится заполненным посторонними парами, выделениями и примесями. А при наличии естественной вентиляции и совмещённых помещений, он остаётся не только на самой кухне, но и свободно перемещается по квартире.

Чтобы максимально избежать подобного загрязнения, рекомендовано позаботиться о качественной принудительной вентиляции хотя бы на кухне.

В чём преимущество вытяжных вентиляторов Vents?

Чаще всего вытяжка вентс уже продаётся и устанавливается вместе с кухонным гарнитуром или в качестве его дополнения. Но бывают случаи, когда её нет возможности купить или установить. Для этого существуют вытяжные вентиляторы. Многие эксперты и пользователи сходятся во мнении, что лучше всего для фильтрации воздуха на кухне подходят вытяжные вентиляторы фирмы Vents.

Их преимущество заключается в первую очередь в доступности. Лояльные цены производителя позволяют за небольшие деньги получить качественный вентилятор, который способен очистить воздух от загрязнения.

Ещё одной немаловажной положительной чертой является их разнообразие. Они бывают разных размеров, параметров и дизайна. Можно найти вытяжки Vents практически под любую вентиляционную систему, различной мощности и пропускной способности.

Не обошли производители стороной и дополнительные функции, которые упрощают использование вытяжек. Также они обладают достаточно низким уровнем шума, что привлекает многих покупателей.

Фотоматериалы взяты с сайта https://vencon.ua/

Где заказать вытяжной вентилятор?

Вытяжные вентиляторы фирмы Vents в большом количестве различных моделей, характеристик и комплектаций можно найти на сайте компании Vencon. Здесь можно сравнить различные модели, подобрать нужный специально под себя.

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