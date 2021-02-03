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13:55 03 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ОАЭ первыми в мире создадут космический суд

Суд будет заниматься урегулированием грядущих коммерческих споров на орбите Земли, решили в Эмиратах.

Власти Дубая создают космический суд для урегулирования коммерческих споров на орбите Земли. Об этом сообщает Международный финансовый центр Дубая (DIFC) в среду, 3 февраля.

В 2021 году суды Международного финансового центра Дубая (DIFC) и Фонд будущего Дубая (DFF) приступят к реализации новой инициативы Суды будущего, внедряя космический суд.

Новый арбитражный суд будет специализироваться на космической деятельности частных компаний, в частности, на различиях по поводу покупки спутников или столкновениях устройств на околоземной орбите.

Такое решение продиктовано прогрессом в космической отрасли, который был достигнут ОАЭ в последние годы.

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Тэги: оаэ, Дубай, космический суд

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