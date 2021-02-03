ОАЭ первыми в мире создадут космический суд
Суд будет заниматься урегулированием грядущих коммерческих споров на орбите Земли, решили в Эмиратах.
Власти Дубая создают космический суд для урегулирования коммерческих споров на орбите Земли. Об этом сообщает Международный финансовый центр Дубая (DIFC) в среду, 3 февраля.
В 2021 году суды Международного финансового центра Дубая (DIFC) и Фонд будущего Дубая (DFF) приступят к реализации новой инициативы Суды будущего, внедряя космический суд.
Новый арбитражный суд будет специализироваться на космической деятельности частных компаний, в частности, на различиях по поводу покупки спутников или столкновениях устройств на околоземной орбите.
Такое решение продиктовано прогрессом в космической отрасли, который был достигнут ОАЭ в последние годы.
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