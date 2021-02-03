Нафтогаз и газсбыты договорились о скидках на газ

Подписанное соглашение позволит поставщикам продавать газ по цене в 6,99 гривен за кубометр.

Нафтогаз заключил новые договора с 26 газсбытами, которые предусматривают снижение цен на газ, чтобы поставщики могли продавать его по 6,99 грн за кубометр. Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

Отмечается, что еще три поставщика решили работать по подписанным ранее годовым контрактам и взяли ценовые риски на себя.

Таким образом, Нафтогаз предоставит газ 29 компаниям для обеспечения почти 1,2 млн бытовых потребителей.

Регионы, где зарегистрированы компании-клиенты Нафтогаза: Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая области и город Киев.

Отметим, если бы компании отказались поставлять газ населению максимум по 6,99 грн за кубометр, их клиентская база перешла к поставщику «последней надежды», то есть к самому Нафтогазу.

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